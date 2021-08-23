Motosikletiyle su kanalına yuvarlanan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa’da motosikletiyle virajı alamayarak yol kenarındaki su kanalına yuvarlanan 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Baraj Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosiklet ile seyir halinde olan 15 yaşındaki Selman Ünlü ve yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Hüseyin Akar (18), Selman Ünlü’nün motosikletin hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Hüseyin Akar, yola savrulurken, Selman Ünlü ve motosiklet, su kanalına yuvarlandı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin Akar’ı Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler, su kanalı çevresinde yaptığı aramada, Selman Ünlü’ye rastlayamadı. Daha sonra bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda su kanalından 50 metre sürüklenen Selman Ünlü’nün cansız bedenine ulaşıldı. Ünlü’nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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