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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otokros yarışları nefes kesti

İHA

Otokros yarışları nefes kesti

Bursa Otomobil Sporları Kulübü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 2021 yılı Otoksros 1, 2 ve 3. ayak yarışları hafta sonu Orhangazi’de İznik Gölü sahilindeki parkurda yapıldı. 24 sporcunun katıldığı yarışlar nefes kesti.
Orhangazi’de İznik Gölü Sahili'ndeki pist otokros yarışlarına ev sahipliği yaptı. 2021 yılının ilk yarışları olan otokros yarışları pazar günü nefes kesen anlara sahne oldu. Bursa Otomobil Sporları Kulübü ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara 24 sporcu katıldı.
Orhangazi’deki yarışlarda 24 sporcu 3 ayrı yarışta mücadele etti. 2021 yılı otokros yarışlarının 1, 2 ve 3. ayak yarışlarının yapıldığı Orhangazi İznik Gölü sahilindeki turlar sabah erken saatlerde kayıtlarla başladı. Birinci yarışlar ise 11.00’de başladı. Bu bölümde otomobiller toprak pistte dereceye girebilmek için mücadele etti.
BOSSEK tarafından organize edilen yarışlar 4 ayrı kategoride yapıldı. Yarışlarda Kategori 1’de 6 sporcu, Kategori 2’de 5 sporcu, Kategori 3’de 9 sporcu ve Kategori 4’de ise 4 sporcu yarıştı.
Pazar günü akşam saatlerine kadar süren 3 yarışta dereceye girenler belli oldu.
İşte sonuçlar:

1.YARIŞLAR
Kategori 1
1. İsmail Hakkı Aktaş Citroen Saxo
2. Efehan Yazıcı Fiat Palio
3. Ali İşeri Renault Clio Sport

Kategori 2
1. Burak Başlık Ford Fiesta R2
2. Serhan Türkkan Ford Fiesta R2
3. Okan Tanrıverdi Ford Fiesta R2

Kategori 3
1. Yiğit Yalçın Opel Astra
2. Emir Zümrüt Renault Clio
3. Mehmet Göksever Ford Fiesta ST

Kategori 4
1. Gürol Baranlı Subaru İmpraza SpecC
2. Erhan Akbaş Mitsubishi Lancer Evo IX
3. Erol Akbaş Mitsubishi Lancer Evo IX

2.YARIŞLAR
Kategori 1
1. Ali İşeri Renault Clio Sport
2. İsmail Hakkı Aktaş Citroen Saxo
3. Efehan Yazıcı Fiat Palio

Kategori 2
1. Burak Başlık Ford Fiesta R2
2. Serhan Türkkan Ford Fiesta R2
3. İsmet Toktaş Ford Fiesta R2

Kategori 3
1. Emir Zümrüt Renault Clio
2. Yiğit Yalçın Opel Astra
3. Mert Gür Ford Fiesta

Kategori 4
1. Gürol Baranlı Subaru İmpraza SpecC
2. Erhan Akbaş Mitsubishi Lancer Evo IX
3. Erol Akbaş Mitsubishi Lancer Evo IX

3.YARIŞLAR
Kategori 1
1. Ali İşeri Renault Clio Sport
2. İsmail Hakkı Aktaş Citroen Saxo
3. Efehan Yazıcı Fiat Palio

Kategori 2
1. Serhan Türkkan Ford Fiesta R2
2. Burak Başlık Ford Fiesta R2
3. İsmet Toktaş Ford Fiesta R2

Kategori 3
1. Yiğit Yalçın Opel Astra
2. Emir Zümrüt Renault Clio
3. Mert Gür Ford Fiesta

Kategori 4
1. Gürol Baranlı Subaru İmpreza SpecC
2. Erhan Akbaş Mitsubishi Lancer EvoıX
3. Erol Akbaş Mitsubishi Lancer EvoIX

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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