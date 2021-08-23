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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğretmenler GUHEM’de eğitimlere başladı

İHA

Türkiye’nin farklı şehirlerinden öğretmenler GUHEM’de eğitimlere başladı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya" projesinin tanıtımı Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) gerçekleştirildi.
Proje ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden 60 sınıf öğretmenine, uzay, astronomi ve havacılık alanlarında eğitim verilecek. TÜBİTAK4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı dahilinde 100 proje arasına giren "Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya" projesinin lansmanı düzenlendi. Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk eğitim merkezi GUHEM’de yapılan programa, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Uzun, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen sınıf öğretmenleri katıldı. Yürütücülüğünü Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı projenin açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan ülkelerin uzay ve havacılık alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
“GUHEM bir dönüşüm merkezi”
Türkiye’nin de uzay havacılık alanında önemli hedeflere sahip olduğunu belirten Başkan Burkay, Milli Uzay Programı’nda yer alan GUHEM’in de bu maksatla hayata geçtiğinin altını çizdi. Başkan Burkay, “BTSO olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle bu merkezi şehrimize kazandırdık. Oda olarak uzay havacılık alanında 7 yıl önce Fransız astronot Patrick Baudry’i Bursa’ya davet ederek, firmalarımız ve öğrencilerimizle buluşturmuştuk. Baudry, Fransa’da aynı GUHEM gibi bir projeyle 3 bin genç arasından çıkan Fransa’nın ilk astronotudur. Aslında GUHEM gibi merkezler bir dönüşüm merkezi rolü üstleniyor. Türkiye artık teknolojisiyle uydusunu uzaya gönderebiliyor. Avrupa’da ilk sırada, dünyada da ilk 5 içerisinde yer alan merkezimizin yeni neslimize yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte düzenlediğimiz projenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, şöyle konuştu: “Gökyüzünü tanıyarak yeryüzünü anlıyor insan. Bu yaklaşım bugün ülkemizde de güçlü bir şekilde karşılık bulmuş durumda. Planlanan ve gerçekleştirilmeye başlanan gelecek perspektifli etkili çalışmalarla uzay, astronomi ve havacılık alanında ‘biz de varız’ diyoruz artık. Tüm bu çalışmaların içselleştirilmesi, çocuklarımıza ve gençlerimize aktarılarak süreklilik arz edecek hâle getirilmesinde biz eğitimcilere de büyük ve çok önemli sorumluluklar düşüyor. TÜBİTAK4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında başlangıcını burada yaptığımız uzay, astronomi ve havacılık için özel olan birbirinden farklı mekânlarda gerçekleştirilecek çalışmalar; bu alanlara ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham verecek ve genç Gökmenlerin yetiştirilmesine vesile olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi için başlangıçtan itibaren emek veren tüm yönetici, öğretmen ve akademisyenlerimize, Bursa Büyükşehir Belediyemize, BTSO Yönetimi’ne, GUHEM’in çok kıymetli ekibine ve projemizi güçlendiren paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Uzun, proje ile eğitim alan öğretmenlerin çocuklara uzayı, dünyayı ve evreni anlamlandırma sürecinde yol göstermelerinin, astronomi ve uzay bilimleri havacılık alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını hedeflediklerini vurguladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, özverili düşünen insanların dünyayı değiştirebileceğini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen programın öğretmenlere önemli bir tecrübe sağlayacağını kaydetti.
Genç gökmenlerin yetişmesine katkı
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile GUHEM katkılarıyla geliştirilen projede uzman eğitimciler tarafından, Türkiye'nin çeşitli illerinden seçilen 60 sınıf öğretmenine, belirlenen program çerçevesinde eğitimler verilmeye başlandı. Astronomi, uzay bilimleri ve havacılık gibi alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek eğitim programı içindeki “yapyaşagözlemle” temalı faaliyetlerle bu alanlara ilgi duyan yeni nesil araştırmacılara ilham vererek genç gökmenlerin yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. 4004 TÜBİTAK çağrısı kapsamında geliştirilen ve destek alan "Gökmenlerin Mimarlarıyla Mavi Bilyeden Uzaya" Projesi ile GUHEM'de gerçekleşecek eğitim çalışmaları; 2226 Ağustos ve 2731 Ağustos tarihleri arasında 5'er günlük sürelerde 30'ar kişilik 2 grup için yapılacak. GUHEM’in yanı sıra Yunuseli Havaalanı ve Dağyenice Göletinde düzenlenecek etkinliklerle pekiştirilecek eğitim çalışmaları sürekli hale getirilecek. Yürütücülüğünü Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı projenin paydaşları arasında GUHEM, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Model Uçak Kulübü Derneği, Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği ve Celestron firması yer alıyor.

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