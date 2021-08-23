Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü (2)

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KAZA KAMERADA

Bursa'da otomobille çarpışan hafif ticari aracın savrulup kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarparak ölümüne neden olduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçıner´in oğluna ait iş yerinin önünde beklerken ticari aracın altında kaldığı yer aldı. Görüntülerde ayrıca kaza yapan sürücülerin Yalçıner'e müdahale etmek yerine kavga ettikleri görüldü.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücüler S.Ç. ile C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa Derya EVREN

2021-08-23 11:15:46



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