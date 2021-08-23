Nilüfer Belediyesporlu yüzücüden rekor

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 33. Boğaziçi Kıt’alararası Yüzme Yarışı’nda Nilüfer Belediyesporlu yüzücü Polat Uzer Turnalı, 38 dakika 22 saniyelik derecesi ile rekor kırarak birinci oldu.

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu” seçilen, Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, nefes kesti. Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi (TMOK) organizasyonuyla bu yıl 33’üncüsü gerçekleştirilen yarışa 55 ülkeden 2 bin 465 sporcu katıldı. İstanbul Kanlıca İskelesi’nde başlayan 6,5 kilometrelik parkur, Avrupa Yakası’ndaki Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda sona erdi. Yarışta, Nilüfer Belediyespor’un genç yüzücüsü Polat Uzer Turnalı da mücadele etti. Boğazın serin sularındaki zorlu yarışta tüm rakiplerini geride bırakarak, 38 dakika 22 saniyelik derecesi ile şampiyona rekoru kıran Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Polat Uzer Turnalı, erkekler genel klasmanda birinci oldu. Nilüfer’e büyük bir sevinç yaşatan Turnalı, bu derecesi ile parkuru en hızlı bitiren yüzücü unvanını da aldı.

Erkekler genel klasman birincisi olan Nilüfer Belediyesporlu sporcusu Polat Uzer Turnalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Çok güzel bir yarıştı. Çok büyük bir organizasyondu. Daha önce böyle bir organizasyona katılmamıştım. Bugün çok büyük bir keyif aldım. Birkaç kez ters akıntıya yakalandım ancak genelde ortadan yüzdüm ve akıntı arkadan geldi. Su çok soğuk değildi.”

Millî yüzücü Polat Uzer Turnalı, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu belirterek, “Açık suda ve havuzda millî sporcuyum. Paris 2024’e gitmeyi çok istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye girenlere madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TMOK Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) Başkanı Husain Al Musallam ile protokol mensupları verdi.

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