Güzelyalı imar plânı halka anlatılacak

Mudanya Belediyesi’nin hazırladığı Güzelyalı 1/ 1000 ölçekli revizyon uygulama imar plânı halka anlatılacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mahkemenin iptâl gerekçelerini gideren, mağduriyetleri sonlandıran plânları 2 Eylül Perşembe günü Güzelyalı Atatürk Parkı’nda düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.

Başkan Hayri Türkyılmaz, plânların yeniden yapım süreci ve gelinen aşamayla ilgili proje demokrasisi geleneğini sürdüreceklerini belirtti. Mudanya’da mahkemelerin iptâl kararları sebebiyle plânlarda sıkıntı yaşandığını hatırlatan Başkan Türkyılmaz, Mudanya’nın kimliğine özgü, turizm öncelikli bir kent planlamasının Mudanya Belediyesi tarafından hazıranan Güzelyalı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar plânı ile ortaya çıktığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı 1/5000 ölçekli nazım imar plânı vatandaşın ruhsat sorununu çözmediğini hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 1/5000 ölçekli nazım imar plânı ile ilgili çalışmanın tamamladığını belirterek, bu plân ile uyumlu olacak şekilde 1/1000 ölçekli uygulama imar plânının Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanması ve meclise göndermesi gerektiği konusunda yanlış bir bilgi vermişti. Mudanya Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma kararından sonra üzerimize düşeni yaptık ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planımızda 1992 yılından beri 30 yıldır göz ardı edilerek hazırlatılmayan kısmî yapılaşma tespiti ile sahil şeridinde kalan kısımda vatandaşların hakkını koruduk. Plânın geneliyle ilgili analizler yaptık, halkın talebini aldık.Bu verilerin sonuçlarına göre plan revizyonu için çalışmalara başladık. Mudanya Belediye Meclisi’nden geçirerek, Büyükşehir’e gönderdik. Onayladığımız ve nisan ayında askı itirazlarını değerlendirmesi için Büyükşehir’e göndermiş olduğumuz plan revizyonunda bahse konu görüşlere uyularak düzenleme yapıldı. Ancak Büyükşehir bu plânları askı itirazlarını değerlendirmeden Mudanya Belediyesi’ne iade etti. Gelinen aşamada plânların tekrar iptâl olmasını engelleyecek, bir daha böylesi bir sorun yaşanmaması için bütün gerekçeler ortadan kaldırıldı. 2 Eylülde Güzelyalı Atatürk Parkı’nda yapacağımız basın toplantısında ayrıntılar belediyemizin teknik ekiplerince vatandaşlarımıza aktarılacak. Plânları 3 Eylülde yapacağımız meclis gündemine alıyoruz” diye konuştu.

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