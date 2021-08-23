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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de yol çalışmaları sürüyor

İHA

Karacabey’de yol çalışmaları sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi verdi.
İlçeyi alt ve üst yapı çalışmalarıyla geleceğe hazırlayan Karacabey Belediyesi’nin bu yöndeki çalışmaları başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yakın zamanda kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Belediye Başkanı Ali Özkan, kırsal mahallelerde süren yol düzenleme çalışmalarının vatandaşlar ve muhtarlarla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla sonuca ulaştırıldığını kaydetti.
Başkan Özkan yaptığı açıklamada, “Merkezkırsal ayırt etmeden, Karacabey’imizin dört bir yanında yol yapım ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Bilindiği üzere bu yılı ‘alt yapı yılı’ olarak ilân etmiştik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalarbaşarılı bir şekilde ilerliyor. Örencik Mahallemizde 5 bin 500 metre sathi kaplama çalışması tamamlanırken, bu rakamlar Gölecik’te 3 bin 500, Kedikaya Mahallesi’nde 3 bin, Bayramdere Mahallesi’nde bin 800, Yarış Mahallesi’nde 2 bin 300 ve Kulakpınar’da ise 4 bin 800 metre yol çalışması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, ilçemizin dört bir yanında sürdürülen çalışmalara tüm hızımızla devam ediyoruz. İlçemizi şekilde geleceğe taşımak ve vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi için bu yöndeki çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürecek. Ben bu vesileyle, desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a, bütün Karacabeyliler adına teşekkür ediyorum” dedi.

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