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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci’ye Aile Sağlığı Merkezi

İHA

Demirci’ye Aile Sağlığı Merkezi

Nilüfer Belediyesi, Demirci Mahallesi’nde vatandaşların birinci basamak sağlık hizmeti almasına imkân sağladı. Hayırsever desteğiyle inşa edilen binada sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanmasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu.
Demirci Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi’nin yer tahsisi ve sponsor desteğiyle yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi. İnşâsı tamamlanan binanın İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesinin ardından bir süre önce bölgede birinci basamak sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, hayırsever İlhan Parseker, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Turgay Erdem, “Pandemi gibi olağanüstü bir süreçten geçerken, Nilüfer Belediyesi olarak biz halkın sağlık hizmeti alabilmesi için ihtiyaç duyulan mahallelerimize aile sağlığı merkezleri kazandırıyoruz. Demirci Mahallesi’ndeki ihtiyacı karşılamak için mülkiyeti belediyeye ait olan 580 metrekarelik bir alanda sponsor desteğiyle 2 katlı bir bina inşâ ederek, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettik. Binada sağlık hizmetlerinin verilmeye başlamasıyla bölgenin önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu” dedi.
Başkan Turgay Erdem, “Açılışını pandemi dolayısıyla bugüne ertelediğimiz merkezimizde 112 bölümü, 5 adet doktor odası, engelli muayene odası, tıbbi müdahale odası, eğitim ve toplantı odası, gebe izleme odası ve dinlenme odası gibi bölümleri bulunuyor. Aynen burada olduğu gibi Balat ve İhsaniye mahallelerimizde de ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezlerini hizmete kazandırabilmek için yer tahsis ettik ve oralarda da sponsor desteğiyle çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede o mekânları da İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ederek hizmete kazandırılmasını sağlayacağız. Ekonomik krizin bütün kurumları zorladığı bir dönemde toplumsal ihtiyaçların karşılanması için hayırsever vatandaşların verdiği destek hakikaten çok kıymetli. İlhan Parseker’e hem Nilüfer Belediyesi, hem de Nilüfer halkı adına, katkılarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Demirci Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut da yaptığı konuşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin bölgede önemli ihtiyacı karşıladığını söyledi.

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