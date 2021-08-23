OSMEK, meslek sahibi yapıyor

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK), 15 farklı branşta atölye çalışmalarının yapıldığı renkli bir festival düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen ve kurslarda yapılan ürünlerin tanıtıldığı festivale Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programda takı tasarım, ahşap boyama, ahşap yakma, çini, amigurumi, el sanatları, filografi, rölyef, tokat tahta baskı, deri işlemeciliği, su kabağı, iğne oyası, giyim teknolojileri, ev mefruşâtı ile resim branşları tanıtıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, “Bizler, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz OSMEK ile binlerce insana iş imkânı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız fotoğrafçılıktan ebru sanatına, yabancı dilden giyime kadar bütün kurslarımızdan istifâde ediyor. Geçtiğimiz yıl 4 binden fazla mezun verdik. Bu sayımız her geçen yıl artıyor. Hiç kimse vaktini boş geçirmesin. Bilhassa ev hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum” dedi.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse ise, 7’den 70’e bütün vatandaşların yanında olduklarını belirterek, “OSMEK faaliyetleri aracılığıyla son 1 yılda 255 kurs merkezi açıp, 4 bin 127 vatandaşımıza eğitim verdik. Kurslarımız, hem yeni mesleklerin öğrenilmesi hem de sektördeki kalifiyeli eleman açığının giderilmesi adına büyük önem taşıyor. Bütün vatandaşlarımızı kurs merkezlerimize bekliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi ile Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde eğitim gören bağlama, ney ve kemençe kursiyerleri vatandaşlara eşsiz müzik ziyafeti sundu. Bunun yanı sıra profesyonel makyaj uzmanı Livza Uyar, ‘İçten Dışa Güzellik Sohbetleri’ adlı söyleşi gerçekleştirdi. 2021 makyaj trendleri, nefes terapilerinin konuşulduğu sohbet sonunda Uyar, sorulara cevap verdi.

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