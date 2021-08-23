Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı paydaş kurumlarla, öğrencileri ve tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik sıkı denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 322 araç kontrol edildi. 6 servise toplam 5 bin 708 lira cezai işlem uygulandı. 4 araca trafikten men işlemi yapıldı. Yapılan denetim esnasında şoför ve yolcular denetim hakkında bilgilendirilerek kaza esnasında emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı.

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