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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşıda aşure bereketi

İHA

Çarşıda aşure bereketi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tuz Pazarı esnafının aşure ikramına katıldı.
Tuz Pazarı Esnafı Koruma ve Yaşatma Derneği, muharrem ayı münasebetiyle Nilüfer Köylü Pazarı önünde vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure ikramına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş, çarşı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Pandemi sebebiyle kazanlardan kepçeyle dağıtmak yerine paketlenerek hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Duaların edilmesinin ardından Başkan Dündar, tezgahın başına geçerek çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara aşurelerden ikram etti.
İslâm âleminin muharrem ayını tebrik eden Başkan Dündar, “Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ve Tuz Pazarı Derneği yönetimimiz halkımıza aşure ikram etti. Bizler de onlara eşlik ettik” dedi.
Tuz Pazarı Esnafı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Çağlayan da geleneksel hale getirdikleri aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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