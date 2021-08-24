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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cipte ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

İHA

Cipte ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri şüphelenerek durdurdukları araçta ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydı bulunan aracın İnegöl ilçesine giriş yaptığı bilgisini alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçtiler. 16 AON 568 plakalı araç İnegöl'ün Ahmet Akyollu caddesi üzerinde seyir halinde olan araç, ekiplerce önü kesilerek durduruldu. Araç sürücüsü Ali B.(27) ile yanında bulunan Sevilay B.(20) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler çanta içerisinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdiler. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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