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(Özel) Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti Otobanda araçlarla yarışan keçi kameralara yakalandı

İHA

(Özel) Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti Otobanda araçlarla yarışan keçi kameralara yakalandı

Bursa otobanında araçlarla yarışan keçi bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa otobanının Görükle çıkışında araçlarla yarışan keçi, sürücülere zor anlar yaşattı. Keçinin araçlarla neredeyse aynı hızda koştuğu ânlar dikkatlerden kaçmadı. O ânlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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