Bursa’da ilk defa yapılan ozaki ameliyatıyla hayata tutundu

Bursa’da 72 yaşındaki Mürüvet Ayaz, ozaki tekniği ile yapılan ameliyat sayesinde kendi dokusundan üretilen kalp kapağı ile hayata tutundu.

Bursa’da ikamet eden 72 yaşındaki Mürüvet Ayaz, uzun süredir halsizlik, yorgunluk ve yürürken tıkanma gibi şikayetlerle doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kalp kapağında daralma olduğu tespit edilen Ayaz, Özel Doruk Yıldırım Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu tarafından ameliyata alındı. Daha önce de ekibiyle pek çok ameliyatı Bursa’da ilk kez uygulayan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, yine bir ilke imza attı. Hastanın kendi kalp zarından aort kapak yapma ameliyatı olan ‘ozaki’ yöntemiyle Ayaz’ın sağlığa kavuşmasına vesile oldu.

Bursa’da daha önce de David (aort kapağının korunduğu anevrizma ameliyatı), FET (fil hortumu tekniği), çalışan kalpte bypass, meme başı kesisi ile kalp ameliyatları, en uzun mesafeli bypass, Retroperitonialaortobifemoralbypass, özel hastanede EVAR ve uyanık hastada koroner bypass gibi ameliyatların ilk kez ekibi ve Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Mustafa Selçuk Atasoy’un da katılımıyla uygulandığını ifade eden Müdüroğlu, “Ozaki ameliyatı, hastanın kendi dokusundan olduğu ve ekstra yabancı madde içermediğinden enfeksiyonlara daha dirençli aritmi riski ve diğer biyoprotezlere göre bozulma ihtimali daha düşük metal kapaklardaki gibi hastayı rahatsız edecek sesi olmayan, Coumadin gibi takibi zor bir ilacı kullanmaya gerek duyulmayan Metal ve biyoprotezlere göre çok daha geniş kapak alanı sağladığı için çocuklarda aort kapağın çıkarıldığı yer (anülüs) dar olduğunda belki tek seçenek haline gelmektedir” dedi.

Hastasını ziyaret eden Müdüroğlu, “Aort kapağında ciddi darlık ve bu darlığa bağlı halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik gibi bir takım şikayetlerle bize başvurdu. Aort kapağını ölçtüğümüzde 20 milim olduğunu tespit ettik. Buraya metal veya kök genişletme gibi, yöntem yerine biyolojik kapak tercih ettik. Bu biyolojik kapağı da ozaki dediğimiz yeni ameliyat tekniği ile gerçekleştirdik. Hastanın kendi kalp zarından uygun şekilde kesip, çıkardığımız zarı aort kapağının yerine diktik. Hastanın kendi dokusundan yeni bir kapak üretmiş olduk. Şu an kendisi çok iyi durumda. Bir sıkıntı gözükmüyor. Bursa’da ilk defa yapılan bir ameliyattır. Türkiye’de ise birkaç senedir uygulanmaktadır” diye konuştu.

Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Ayaz ise “Doktorumdan ve ekibinden Allah razı olsun. Şu anda çok iyiyim. Böyle rahatsızlığı olanlara korkmamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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