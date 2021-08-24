Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi

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Gürkan DURAL / BURSA (DHA) Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor´da görev aldı. Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-24 11:34:14



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