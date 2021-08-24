Uludağ Kısa Film Yarışması başvuruları sürüyor

Yıldırım Belediyesi tarafından “1. Ulusal Uludağ Kısa Film Yarışması” düzenleniyor.

Yıldırım Belediyesi, genç sinemacılara destek vererek Türkiye sinemasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Pandemi sürecinde yaşananları sinemanın diliyle insanlığa ulaştırmak maksadıyla düzenlenen yarışmaya başvurular 24 Eylüle kadar sürecek. Değerlendirme sonuçları 2 Ekim tarihinde düzenlenecek törenle ilan edilecek olup dereceye giren kişiler ödül töreninden önce telefon ve mail yoluyla bilgilendirilecek. Yarışmanın birincisi 15 bin, ikincisi 10 bin, üçüncüsü 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

Sinema tutkunlarını yarışmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye sinemasının gelişmesine katkı sağlamak, genç sinemacıları desteklemek maksadıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz Uludağ Kısa Film Yarışmasına ilgi bekliyoruz” dedi.

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