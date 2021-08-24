Türkiye-Ürdün ilişkilerinde yeni dönem

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Ürdün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa Rifaî ve Ürdün Yatırım Komitesi yetkililerini ağırladı. Rifaî, Türkiye ile Ürdün arasındaki işbirliği anlaşmasının iki ülke arasındaki ekonomik münasebetlerin daha da güçlendireceğini söyledi.

Ürdün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa Rifaî, Ürdün Sanayi Mülkleri Firması Genel Direktörü Omar Aljwıad ile Ürdün Yatırım Komitesi BTSO’yu ziyaret etti. Heyete, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir ile Meclis Başkan Yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt eşlik etti. Ürdün'ün yatırım imkanları ve fırsatları sunumunun da gerçekleştiği ziyarette ayrıca BTSO ve Ürdün Sanayi Mülkleri Kurumu arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

Programda konuşan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Türkiye ve Ürdün arasındaki ticaret, ekonomi ve dostluk ilişkilerin her geçen gün arttığını söyledi. İki ülke arasındaki 2019 yılında serbest ticaret anlaşmasının askıya alınmasıyla ticarî ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Bayizit, ikili ticaret ilişkilere yeniden ivme kazandırılması amacıyla Ankara’da imzalanan ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmasının resmi gazetede yayımlandığını vurguladı. 2020 yılında 20 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen BursaÜrdün ticaret hacmini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bayizit, “Karşılıklı ziyaretlerin, fuar ve sektörel heyetlerin düzenlenmesi son derece önemli. Ziyaretinizin ülkelerimiz arasında ticari ilişkilerin artırılması noktasında önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ürdün Ankara Büyükelçisi İsmail İsa Rifaî, yeni ticaret anlaşması ile Türkiye ve Ürdün arasındaki ticari münasebetlerin yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Pandemi sebebiyle anlaşmanın geç yürürlüğe girdiğini dile getiren Rifai, “BTSO’ya bizleri ağırladığı için çok teşekkür ederim. Bizler yepyeni bir sayfa açmak için Bursa’ya geldik. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde işbirliğinin daha da artacağına inanıyorum. Hem ticari hem de turizm alanında önemli bir artış bekliyoruz. Bizler Bursalı iş insanlarımızı ülkemize yatırıma bekliyoruz. Aynı şekilde Ürdünlü yatırımcılarımızın da Türkiye’ye yatırımlarını artırması için çalışmalar yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Ürdün Sanayi Mülkleri Firması Genel Direktörü Omar Aljwıad, Bursa sanayisinin çok güçlü yönlere sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın güçlü ekonomi performansı ile dünya arenasında önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Aljwıad, “Ürdün olarak yeni yatırım alanları oluşturuyoruz. Ekonomisiyle güçlü bir kent olan Bursa’mızı da ülkemize bekliyoruz. Güçlü ve disiplinli mali yapısıyla ülkemiz yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

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