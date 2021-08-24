Türk Kızılay Bursa'dan iş garantili eğitime destek

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü, Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin destekleriyle 20 ilden 45 sağlık personelinin katılımıyla Engelli ve Yaşlı Bakım Eğitimci Eğitimi, Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma Eğitimci Eğitimi gerçekleştirdi. Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Bu kursu bitirenler iş bulurken büyük kolaylık yaşıyor” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şubesi; Engelli ve Yaşlı Bakım Eğitimci Eğitimi, Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma Eğitimci Eğitimi’ne destek vererek Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü ile yürütülen çalışmada önemli bir sacayağı oldu. Eğitimcilere verilen eğitimlerin tüm ülkeye yayılmasının önemine dikkati çeken Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kursiyerlere eğitim konusunda ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, “Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak 18 yıla yakın bir süredir hasta ve yaşlı bakımı eğitimi veriyoruz. Bu bakımların profesyonel ve bilinçli kişiler tarafından yapılmasının öneminin bilincindeyiz. Genel Merkezimiz de bu konuyu öncelikli hale getirerek eğitimlerin tüm Türkiye’de olması gerektiği sonucuna ulaştı. Böylece kursiyerlere eğitim vermek için Bursa’mız seçildi. Yaşlı ve engelli bakımı, özellikli bir iş. Bu işi eğitmenlere benimsetmek ve sertifikalandırmak çok önemli. Burada eğitim alan kursiyerlerimiz, gittikleri şubelerde de bu kursları vererek daha çok kişiyi sertifikalandıracak. Katılımcılar 560 saatlik ciddi bir eğitim alıyor. Bu kursu bitirenler, kolaylıkla iş bulabiliyor. Hatta daha kursu devam ederken iş sözleşmesi imzalayanlar bile oldu. Bu yüzden çok kıymetli bir kurs. Eğitim kapsamında kursiyerler iki hafta boyunca ders alarak başarılı bir dönem geçirdi. Eğitimlerimizin tüm Türkiye’ye yayılması önem arz ediyor” dedi.

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü’nde görev alan Halk Sağlığı Uzmanı Tayfun Kalsın da eğitimin sağlıklı toplum için büyük değişimler sağlayacağını ifade ederek “Bursa Şubesi’nin destekleriyle 3 projemizi gerçekleştiriyoruz. Engelli ve Yaşlı Bakım Eğitimci Eğitimi, Sağlıklı Yaşam ve Yaşlanma Eğitimci Eğitimi vermiş olduk. Belli bir eğitmen kapasitesi oluşturarak bu çalışmayı yaygınlaştırmak, ülke çapında eğitim vermek istiyoruz. Hareketimizin amacı, insanları sağlıklı yaşamaya ve sağlıklı yaşlanmaya yönlendirmek. Yaşlı ve engellilere nasıl bakılması gerektiğini de öğreterek sağlıklı toplumun temelini oluşturmak. Desteklerinden dolayı Bursa Şubesi’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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