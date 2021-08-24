Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti

İHA

Vekil Muhammet Müfit Aydın'dan İnegöl ziyareti

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, İnegöl ilçesinde temaslarda bulundu.
Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti il ve ilçe yöneticileriyle İnegöl’de bir dizi ziyarette bulundu. Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Başkan Alper Taban'ın nezaretindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Heyet ilk olarak kurucu ilçe başkanı Burhan Alıcı'yı ziyaret etti. Ardından İnegöl Belediyesi Kent Müzesindeki eserleri incelediler. Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in de eşlik ettiği heyet, AK Parti İnegöl İlçe Başkanlığının aşure ikramına katıldı. Heyet, kırsal Hamitabat ve Güzelyurt mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. Başkan Alper Taban, Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve beraberindeki heyet, son olarak Huzur Mahallesi'nde Doğugücü Spor'u ziyaret ederek kulüp yöneticileriyle bir müddet sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılay Bursa'dan iş garantili eğitime destek
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa'dan iş garantili eğitime destek
Kurulan aşı çadırlarına ilgi büyük
YEREL HABERLER Kurulan aşı çadırlarına ilgi büyük
Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Osmangazi geçmişine sahip çıkıyor
Türkiye-Ürdün ilişkilerinde yeni dönem
YEREL HABERLER Türkiye-Ürdün ilişkilerinde yeni dönem
Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı gün sayıyor
YEREL HABERLER Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı gün sayıyor
Karacabey’de verimli görüşmeler
YEREL HABERLER Karacabey’de verimli görüşmeler
Kitap Fuarı’nda sahne çocuk ve gençlerin
YEREL HABERLER Kitap Fuarı’nda sahne çocuk ve gençlerin
Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
YEREL HABERLER Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
İş yerinin önünde oturan kişinin öldüğü kazadaki 2 sürücü tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER İş yerinin önünde oturan kişinin öldüğü kazadaki 2 ...
Uludağ Kısa Film Yarışması başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Uludağ Kısa Film Yarışması başvuruları sürüyor
İnegöl’de istihdama katkı
YEREL HABERLER İnegöl’de istihdama katkı
Yaşlı adamın öldüğü kazadaki 2 sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın öldüğü kazadaki 2 sürücü tutuklandı
Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet
YEREL HABERLER Siyaset ve medya dünyasını buluşturan cemiyet
Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
YEREL HABERLER Bursaspor'da Fatih Tekke dönemi
Bursa’da yüzme bilmeyen çocuk kalmadı
YEREL HABERLER Bursa’da yüzme bilmeyen çocuk kalmadı
YÖK’ten doçent adaylarına haber var Doçentlik yönetmeliği değişti Doçentlik başvuruları yılda iki kez yapılabilecek
YEREL HABERLER YÖK’ten doçent adaylarına haber var Doçentlik ...
Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele üretti
YEREL HABERLER Kaybolan kedisinin anısına özel tasarımlı ukulele ...
Bursa’da ilk defa yapılan ozaki ameliyatıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Bursa’da ilk defa yapılan ozaki ameliyatıyla hayata ...
Uludağ Üniversitesi'nden LED teknolojisinde yeni buluş
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'nden LED teknolojisinde yeni ...
Seyyar salça fabrikasını sokak sokak gezdiriyor Ev ev gezip salça çıkartıyor
YEREL HABERLER Seyyar salça fabrikasını sokak sokak gezdiriyor Ev ev ...
Kapalıçarşı'da altınları böyle çaldılar
YEREL HABERLER Kapalıçarşı'da altınları böyle çaldılar
Mustafa Keser Bursa'yı coşturdu
YEREL HABERLER Mustafa Keser Bursa'yı coşturdu
(Özel) Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan etti Bir hafta önce dükkanından cep telefonu çalınan vatandaşın bu sefer motosikleti çalındı
YEREL HABERLER (Özel) Bir hafta arayla ikinciye soyulunca isyan ...
(Özel) Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst etti Otobanda araçlarla yarışan keçi kameralara yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Otobana çıkan keçi, trafiği alt üst ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.