Domates hasadında salça fabrikalarına çağrı

Mustafakemalpaşa’da düzenlenen domates hasat şenliğinde konuşan Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, salça fabrikalarına çağrıda bulundu.

Çiftçinin son 2 yılda zor bir dönem geçirmesine rağmen üretmeye devam ettiği ilçede salça fabrikalarının bu yıl domatesleri daha ucuz fiyatla alma çabası içine girmemelerini isteyen Hamit Aygül, “Bu kaliteli mahsûlü değerine alsınlar, çiftçinin kârını bereketlendirsinler” dedi. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir ise girdi mâliyetlerinin üreticinin belini büktüğüne dikkat çekti.

Türkiye’nin domates ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Ovaazatlı Mahallesi’nde Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ‘Domates Hasat Şenliği’ düzenlendi. Hasada Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Pektez, protokol mensupları, siyasî parti ve sivil toplum temsilcileri ile teknik personel ve çiftçiler katıldı. Hasat şenliğinin açılışında konuşan Ovaazatlı Muhtarı Celal Tunca, üreticilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

Pandemi, yangın ve sel felâketleri sebebiyle Türkiye’nin son günlerde zor bir dönemden geçtiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, üreticilerin ayakta durmaya çalıştığını kaydederek, “Ziraat Odası olarak bizler her zeminde girdi mâliyetlerinin yüksek olduğunu, çiftçinin yükünün azaltılması gerektiğini söylüyoruz. Bu sorunları ilgili yerlere iletiyoruz. İnşallah hasadın ve kazancın bol olduğu bir mevsim olur” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de konuşmasında, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’in meyve ve sebzecilikte marka bölgeler arasında bulunduğunu ifade etti. Meyve ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu alanların geliştirilerek, avantajların değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aygül, salça fabrikalarının da domates alımlarında fiyat düşürücü politikalar içine girmemesini arzuladıklarını ifade etti.

Hamit Aygül, “Domates, dünyada en çok üretilen, tüketilen ve ticarete konu olan tarım ürünlerinin başında gelmesi, insan beslenmesinde vazgeçilmez ürünlerden olması ve gıda sanayinde dondurulmuş, konserve, salça, ketçap, turşu gibi çok çeşitli kullanım alanlarına sahip olması sebebiyle çok önemli bir mahsûldür. Bursa’da önemli miktarda domates üretilmekte olup, bu konuda ülkemizde ilk sıralarda yer almaktayız. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 627.784 da alanda 4 milyon 547 bin 580 ton salçalık domates üretilmektedir. Bursa’mız 138 bin 273 da. alanda 1 milyon 62 bin 774 ton üretim miktarı ve yüzde 23,37’lik pay ile salçalık domates üretiminde birinci sırada yer almaktadır. Salçalık domatesin yanı sıra sofralık domates üretiminde de 38 bin 198 dekar alanda 272 bin 656 ton üretim miktarı ile önemli paya sahiptir” dedi.

Konuşmaların ardından üretici Ali Şenyüce’ye ait tarlada domates hasat edildi. Tarladan domates toplayan Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve beraberindeki heyet, biber tarlalarında da incelemelerde bulundu.

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