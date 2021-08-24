

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın internet sitesinde yer alan `Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu´nda aşılama oranına göre Bursa 75,2'ye ulaşarak mavi iller kategorisinde yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz aşılama çalışmalarına destek olan vatandaşlara teşekkür ederken, "Bursa´ya mavi çok yakıştı" dedi.

Bursa, Sağlık Bakanlığı´nın 24 Ağustos tarihli yayınladığı `Günlük aşı Verileri´ tablosunda yüzde 75.2 ile mavi iller kategorisinde yer aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz koronavirüs ile mücadelede aşının önemine dikkat çekerken, yaptırmayan vatandaşları aşı uygulama noktalarına davet etti.

'BURSA´YA MAVİ ÇOK YAKIŞTI'

Bursa´nın mavi iller kategorisine yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını beliren Yavuzyılmaz, şu açıklamada bulundu:

Türkiye koronavirüs aşılama oranında Bursa yüzde 75´i geçerek mavi iller kategorisinde yer aldı. Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum. Koronavirüse karşı en büyük silahımız olan aşıyı asla ihmal etmeyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü aşılarını yaptıramayan hemşehrilerimizi, hastanelerimiz, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde bulunan aşı poliklinikleri ile Orhan Parkı ve Duaçınarı Metro istasyonunda bulunan aşı uygulama noktalarında aşılarını olmaya davet ediyorum. Bursa´ya mavi çok yakıştı."DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-08-24 23:24:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.