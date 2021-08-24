Fatih Tekke, Bursaspor'un başında ilk idmana çıktı



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, takımın başında ilk idmana çıktı.

TFF 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. 1 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan BB Erzurumspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ekibi de belli oldu. Teknik ekip şu isimlerden oluşuyor;

Orhan Çıkırıkçı Yardımcı Antrenör

Volkan Bekiroğlu Yardımcı Antrenör

Salih Tekke Yardımcı Antrenör

Engin Sancak Atletik Performans Antrenörü

Olcay Demir Maç ve Performans Antrenörü

Ahmet Yılmazer Kaleci Antrenörü

Koray Tanrıverdi Kaleci Antrenörü

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-24 23:47:04



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