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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulukoza’dan 4 girişime Tübitak desteği

İHA

Ulukoza’dan 4 girişime Tübitak desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) ‘Kozalar Kelebek Olsun’ sloganıyla 6 yıl önce hayata geçirdiği markası ULUKOZA’da geliştirilen yöntemlerle kaliteli insan kaynağı ve altyapısı ile girişimciler için destekler hız kesmeden sürdürülüyor. Son olarak teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli teşebbüslere dönüştürebilmeleri için TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 1512 Tekno Girişim Sermayesi Desteği Programında ULUKOZA’dan 4 girişimci, her biri 200 bin TL olmak üzere toplamda 800 bin lira hibe desteği alacak.
Ürünlerinin prototipini geliştirecekler
TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermayesi Desteği Programı’nda ULUKOZA’dan 4 girişimin yer almasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Bursa Uludağ TTO Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda ULUKOZA Yürütücüsü Nihal Sağlam, “ULUKOZA’yı TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında sürdürüyoruz. TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermaye Desteği için girişimciler, ilk olarak bize iş fikri ile başvuru yapıyor. Başvuru sonrası elemelerden geçiyorlar. Elemeler doğrultusunda da eğitimlere katılıyorlar. Eğitimleri tamamlayınca ödevler ve proje kapsamında yazmış oldukları bir iş planı var. İş planı uygun bulunan ve mentörlüklerden geçen girişimciler, TÜBİTAK’a gönderiliyor. Bu yıl ULUKOZA’da yer alan 10 projemizden 4’ü desteklendi. Şimdi kazanan mezunlarımız, aldıkları hibe ile ürünlerinin prototipini geliştirmek için bir yıl boyunca çalışacak. İlerleyen süreçte de ULUKOZA ekibi olarak girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
3’üncü nesil kahveye erişim kolaylaşacak
Yürütülen çalışmalar sonucu ULUKOZA’nın son mezunlarından Bursa Uludağ Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Enes Hüseyin Ergün, geliştirdiği COFVENÇekirdek Kahve Otomatı projesi ile hibe almaya hak kazanan projeler arasında yerini aldı. Ergün, kahve tutkunları için lezzetli gurme kahve sunan bir otomat fikri geliştirdiğini belirterek, “Son zamanların hızla yükselen 3’üncü nesil kahve tüketiminin en önemli hammaddesi olan nitelikli ve taze kahveye erişim konusunda birçok zorluk var. Ekibimizle birlikte daha önce geliştirdiğimiz kahve değirmeni tasarımını entegre edeceğimiz ve LOT çözümler ile nitelikli kahve tüketicisi olan müşterilere 3’üncü nesil kahve deneyimini farklı şekilde sunabilecek bir otomat geliştirmeyi hedefliyoruz. Geliştireceğimiz ürün ile farklı boyutlara getireceğimiz çeşitli kahve türlerinin çekirdeklerini ürün haliyle sunabilme, talep edilecek demleme metoduna göre de bu kahveleri hazırlayabilme kabiliyetine sahip olacak. Müşterilerimiz bu ürün sayesinde kahvelerini 3’üncü nesil kafelerde tadabileceği ‘pourover’ gibi demleme yöntemleri ile deneyimleyebilecekler” diye konuştu.

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