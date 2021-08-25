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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamidiye Anadolu Lisesi’ne büyük ilgi

İHA

Hamidiye Anadolu Lisesi’ne büyük ilgi

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, LGS tercih döneminde yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin gördüğü yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Hayatlarının en kritik virajında nitelikli eğitimin adresi Hamidiye MTAL’i tercih edip en doğru kararı veren öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.
Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında özel sektörün nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamına alınan meslek liseleri bu yıl da en çok talep gören okullar arasında yer aldı. Yüz binlerce öğrencinin büyük heyecan yaşadığı tercih dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, oda ve borsaların sahiplendiği meslek liselerinin son yıllarda eğitim kalitesiyle dikkat çektiğini söyledi.
Başkan Özer Matlı, liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre ülke genelinde sınavla öğrenci kabul eden meslek liselerinde doluluk oranının yüzde 77 olduğunu belirtti. Matlı, “Mesleki Eğitim İş Birliği protokolü kapsamındaki 81 ildeki 113 meslek lisesinin doluluk oranı yüzde 96 olurken, proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 20212022 eğitimöğretim dönemi için doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Mesleki eğitimin gücüne inanarak, hayatlarının en kritik virajında nitelikli eğitimin adresi Hamidiye MTAL’i tercih edip doğru kararı veren öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Meslek lisemizin dinamik eğitim modeliyle bu yıl da en çok tercih edilen okullar arasında yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur” şeklinde konuştu.
Uygulama ağırlıklı tarım eğitimi
Mesleki eğitimin Türkiye’nin geleceği olduğunu ifade eden Özer Matlı, bu bakımdan Bursa Ticaret Borsası’nın mesleki eğitime her zaman büyük önem gösterdiğini vurguladı. Başkan Matlı, “Hamidiye MTAL’i tarım eğitiminde ülkemizde örnek okul haline getirmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi ve paydaşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Okulumuzu tercih eden öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörde aranan eleman olmalarını sağlamak adına, ders müfredatını üyelerimizin ve tarım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirledik. Böylece uygulama ağırlıklı bir eğitim öğretim modeli ile öğrencilerimizin hem tecrübe kazanmalarına hem de mezun olduklarında çok daha rahat iş bulmalarına imkân sağlamış oluyoruz. Bu vesileyle bir kez daha okulumuzu tercih eden tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
MEB’den mesleki eğitimde dönüşüm hamlesi
Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda geniş ve önemli yer bulan mesleki eğitimi güçlendirmek, üzerindeki olumsuz algıyı kırmak ve hak ettiği saygınlığı yeniden kazandırmak için geniş bir alanı kapsayacak şekilde sistematik adımlar atmakta olduğunu ifade etti. Bülent Altıntaş, “Bu çerçevede; Bakanlığımız ile TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan protokol ile “proje okulu” statüsü alan okullarımız için “hamilik” modeli hayata geçirilmiş; ilgili okullarımızın yönetim ve karar alma süreçleri, sektör ortaklarıyla birlikte tasarlanacak bir yapıya kavuşmuştur” diye konuştu.
“Oda ve Borsaların destekleriyle mesleki eğitim hak ettiği değeri alacak”
İhtiyaçlara dönük şekilde hızlıca atılan “çözüm” odaklı adımların, okullara ciddi bir ivme kazandırdığını vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Bülent Altıntaş, “Bu hareketlilik; protokol kapsamında yer alan 3 okulumuza olan talebi de doğrudan etkilemiş ve kontenjan doluluğunda ortalama %70’i aşan artış kaydedilmiştir. Bunda; çalışmalarımızın her aşamasında destekçimiz olan TOBB’un yereldeki temsilcilerinin payının çok büyük olduğunu ve bundan da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edebilirim. Hamidiye MTAL için Bursa Ticaret Borsası, Şehit Ömer Halisdemir MTAL için BTSO, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi MTAL için İnegöl TSO’nun destekleri; ilgili okullarımızın yaptığı çalışmalara doğrudan yansımaktadır. Başta Bakanlığımız ve TOBB Yönetimi olmak üzere tüm bu çalışmalara katkı sunan paydaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Mesleki eğitim, Bursa’dan başlayarak ülkemiz genelinde hak ettiği değeri alacak, sürdürülebilir kalkınmanın temeli olan unsurlar, geliştireceğimiz iş birlikleriyle karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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