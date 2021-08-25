Bitkin düşüp oto yıkamacıya giren leylek, tedaviye alındı



Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)-BURSA'da oto yıkamacı dükkanına giren, bitkin düştüğü için uçamadığı belirlenen leylek, tedaviye alındı.

Çiftehavuzlar Mahallesi´ndeki bir oto yıkamacı dükkanına giren leyleğin uçamadığını gören çalışanlar, Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, leyleği yakaladı. Ekipler, hayvanı Gurabahane-i Laklakan´a götürdü. Sakat ve yaralı leyleklerin bakımının yapılması amacıyla 19´uncu yüzyılda kurulan Türkiye'nin ilk hayvan hastanesi 'Gurabahane-i Laklakan'da veteriner hekim tarafından sağlık kontrolü yapılan leyleğin aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü belirlendi. Osmangazi Belediyesi, leyleği yapılan muayenenin ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi´ne teslim etti.

Leyleğin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, şunları söyledi:

"19´uncu yüzyılda düşkün leylekler için kurulan Gurabahane-i Laklakan, günümüzde de kuruluş amacına uygun olarak yaralı leylekler ve diğer göçmen kuşların bakım ve tedavisi için hizmet vermeyi sürdürüyor. Gelen ihbar üzerine ekiplerimiz Çiftehavuzlar Mahallesi´nde yer alan iş yerine giren leyleği tedavi etmek için Gurabahane-i Laklakan´a getirdi. Burada yapılan muayenede leyleğin kanat ve bacaklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı anlaşıldı. Sıcak havalardan dolayı susuz kalan ve yeterince beslenemediği belirlenen leyleğin halsiz kaldığı için uçamadığı tespit edildi. Gerekli olan bakım ve tedavilerinin yapılmasının ardından ekiplerimiz tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi´ne sevki yapılacaktır."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Cansel ORUÇ

2021-08-25 11:27:07



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