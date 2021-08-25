Yüksek doz C vitamininin kanser tedavisindeki yeri

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan Erbağ, yüksek doz C vitamini uygulaması ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Erbağ, verdiği bilgide, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 170 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Bu hastalıkla mücadelede en önemli unsur ise erken teşhis. Bilim adamlarının kanser tedavisine yönelik yeni yöntemleri hastalığın tedavisine yeni bir boyut getiriyor. Son olarak ülkemizde de uygulanmaya başlayan C vitamini uygulaması tedaviye yeni bir boyut kazandırmaktadır. Araştırmalara göre bu tedavi yöntemi kanser hücrelerine hasar verirken kanser hücresinin DNA yapılarını tahrip ettiği ve öldürdüğü gözlenmiştir. 1970 yılından itibaren kanser tedavisinde C vitamini uygulamaları denenmektedir. C vitamini genelde ağızdan alınır, ancak yapılan araştırmalar sindirim sistemini baypas ederek damardan alınan C vitaminin kanda 100150 misli daha yüksek oranlara ulaşacağını ve kandaki yüksek doz C vitaminin kanser hücrelerine saldırma gücü olduğunu gösterdi” dedi.

Erbağ, “Çalışmalar göstermektedir ki, yüksek doz uygulanan damardan verilen C vitamini çok kolay parçalanarak doku ve DNA hasarı oluşturabilen bir reaktif oksijen türü olan hidrojen peroksiti oluşturuyor. Tümör hücreleri normal hücrelere göre hidrojen peroksiti yok etmekte daha başarısız, dolayısıyla kanserli hücreler yüksek dozda hidrojen peroksitten daha fazla zarar görmeye meyilli. Yüksek C vitamini normal dokuları etkilemezken, tümör dokularına zarar veriyor. Özellikle meme, prostat, akciğer tümörlerinde bu tedavi uygulaması ümit vaat ediyor” diye konuştu.

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