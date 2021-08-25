Bursaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına devam etti - Yeşil-beyazlı takımda Taha Altıkardeş idmana çıkmadı

Bursaspor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım yeni teknik direktörleri Fatih Tekke’yle sabah idmanı yaptı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin ve İsmail Çokçalış yer almazken, Cüneyt Köz de takımdan ayrı düz koşu yaptı.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanı ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke nezaretinde yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış ve Taha Altıkardeş'in tedavilerine devam edilirken Cüneyt Köz takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.