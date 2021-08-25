Özbekistan’ın kalbi Yıldırım’da atacak

Yıldırım Belediyesi, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliğiyle düzenlenen "İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" başlıklı fotoğraf sergisi, 27 Ağustos 2021 tarihinde Bursa’da açılacak.

Özbekistan Büyükelçisi Alişer Ağzamhocayev’in iştirâkiyle gerçekleştirilecek sergide, Özbekistan'ın bütün yönleriyle tanıtılması hedefleniyor. Özbekistan’da tarih, hayat, tabiat ve yemek konularından oluşan yaklaşık 150 eser, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Sadece manevî önderleriyle değil, feyizli topraklarıyla eşsiz bir ülke olan Özbekistan’ın bağımsızlığının 30. yılına özel hazırlanan fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “35 milyonu aşan genç ve dinamik nüfusu, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, bereketli toprakları ve çalışkan halkı ile gönlümüzde farklı bir yeri olan Özbekistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk dünyasının kültür beşiği olan kadim Özbekistan ile Türkiye arasındaki mevcut ilişkiler stratejik ortaklığa dönüşmüş ve her geçen gün daha da derinleşmekte ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bizler de bu kutlu sürece katkı sunabilirsek kendimizi bahtiyar hissederiz. Bu düşüncelerden yola çıkarak, Özbekistan’ın usta sanatçılarının eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi ile çok kısa süre içerisinde yaklaşık 15 bin hemşehrimize Özbekistan’ı tanıtma fırsatı bulacağız. Ortak mirasımız olan dilimizle, kültürümüzle ve kadim tarihimizle birlikte kardeşliğimizi perçinlemeli ve Özbekistan ile Türkiye arasındaki eğitimden kültüre, tarımdan turizme, ekonomiden savunma sanayiine kadar birçok alandaki münasebetlerimizi güçlendirmeliyiz’’ dedi.

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