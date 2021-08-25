TÜGVA’lı gençlere sertifika

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Mustafakemalpaşa Şubesi, 6 hafta süren Ortaokul Yaz Okulu Programını tamamladı.

Din eğitiminden, sportif faaliyetlere, sosyal ve kültürel gezilerden değerler eğitimine kadar birçok kurs faaliyetlerine katılan TÜGVA’lı gençler, belgelerini törenle aldı. TÜGVA Mustafakemalpaşa Temsilciliği’nin düzenlediği Ortaokul Yaz Okulu Programı kapanış törenine Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Ak Parti Başkan Vekili Arif Kamil Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Halk

Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Göllü, Müftü Ahmet Büyükgül, TÜGVA İl Ortaokul Sorumlusu İbrahim Çetin, TÜGVA Mustafakemalpaşa Teşkilatı üyeleri ile birlikte öğrenciler ve aileler katıldı.

Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 80 öğrenci ile gerçekleşen Kur’anı Kerim, Temel Dinî Bilgiler, Değerler Eğitimi derslerinin yanı sıra zekâ oyunları sınıfı, sportif faaliyetler, okçuluk kursu, at binme, sosyal ve kültür geziler gibi birçok faaliyetler ile gençler dopdolu bir yaz geçirdi.

TÜGVA Ortaokul Yaz Okulu programında gençlerle buluşmaktan memnun olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Yaz okulu bitmesine rağmen eğitim hayatın her anında devam ediyor. Bu uğurda pırıl pırıl nesiller yetiştiren değerli hocalarımıza, TÜGVA Temsilciliği Başkanı Aydın ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGVA Temsilcisi Salih Aydın ise 6 hafta süren eğitim çalışmalarında birçok faaliyeti öğrencilerle buluşturduklarını söyleyerek, “Yaz okulu boyunca verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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