Bursaspor Kulübü, ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasından 4 milyon 86 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı

Bursaspor Kulübü, 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasından 4 milyon 86 bin TL gelir elde edildiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"03.08.2021 tarihinde başlatmış olduğumuz ‘Ayağa Kalk Bursa Hatıra Forması’ hareketimize destekleri için siz değerli büyük Bursaspor camiasına teşekkür ederiz. Kampanyamıza katılım; vermiş olduğumuz IBAN numarasına “Hatıra Forması” bedeli yazılarak ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek bağış makbuzu karşılığı olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. Bu bedel KDV dahil toplam 4.086.046 TL’dir.”

Bursaspor Kulübü ayrıca 85 bin TL’lik bir miktarın da iade edildiğini açıklamanın altına not düştü.

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