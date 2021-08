Konaklı'da kavun bereketi

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesinde kavun hasadı başladı.

Yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren, kendine has kokusu ve tadı olan kavunun hak ettiği değeri bulması için Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat şenliği düzenledi. Doğal bir yaşlanma karşıtı olan kavun, gıda sanayinin yanında kozmetik sanayinin de aranılan ham maddesi haline geldiğini ifade eden Bursa İl Tarım Müdürü ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Kavun, sıcak ve ılık bir iklim bitkisidir. Uzun yetişme süresi boyunca güneşli, sıcak ve kuru bir hava ile yeterli toprak nemi ister. Türkiye kavun üretiminde dünyada ikinci sırada gelmektedir. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 690 bin 904 dekar alanda 1milyon 725 bin ton kavun üretilmiştir. Bursa'da ise 17 bin 387 dekar alanda 45 bin 667 ton kavun üretimi ile Türkiye'nin yaklaşık yüzde 3'nü gerçekleştirerek, üretim yapılan ilk 10 il arasında yer almıştır. Türkiye, Avrupa'da en çok kavun üretilen ülke olmuştur. Türkiye'de üretilen kavunun büyük bir kısmı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. İlçemizde yetişen 'Konaklı Kavunu' halk dilinde 'Hırsız Almaz' olarak adlandırılan kavun çeşidimiz kendine has yapısı, tadı damakta kalan ve unutulmayan aroması ile yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında yer almaktadır" dedi.

Bu sezon üretilen Konaklı kavununun kg satış fiyatı ortalama 3 ile 5 lira düzeyinde gerçekleştiğini ifade eden Aygül, üretimi, ağırlıklı olarak ilçemizde Konaklı, Çaylı Büyükbalıklı ve Karacaoba Mahallelerinde gerçekleştiğini söyledi.

2020 yılında Bursa'da yaklaşık 4 bin dekar alanda organik kavun ve iyi tarım uygulamalı kavun yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Düzenlenen etkinliğe Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, İl Müdür Yardımcıları Erdoğan Ceylan ve Esra Uzun, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt, İl ve İlçe Müdürlüğü personellerinin yanı sıra üreticiler katıldı. Protokol konuşmalarının ardından tarlada kavun hasadı gerçekleştirildi.

