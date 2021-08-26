Marmara’da yunusların yaptığı geçiş izleyenleri mest etti

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Marmara denizinde görüntülenen yunusların yaptığı geçiş; şovlarıyla izleyenleri mest ediyor.

Marmara denizinin en güzel plajlarından Fıstıklı’da bir vatandaş tarafından kayda alınan yunusların gösteri yaparak ilerlemeleri dikkat çekti. Sanki kayda alındığını bilen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu. Kış aylarında sık sık körfeze gelen yunuslar, belli süre sonra geri dönüyor.

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