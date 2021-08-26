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Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

DHA

Antalya yangınında yaralanan hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA,(DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınların ağır yaralanan kuzu, boğa, keçi ve eşek gibi hayvanlar, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Burada Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllülerince koruma altındaki hayvanların tedavisi sürüyor.
Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarında alevlerin ortasında kalan birçok hayvan yaralandı. Yaralı hayvanlar, ekipler ve gönüllülerin yardımıyla yangın bölgesinden kurtarılarak güvenli bölgelere getirildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından kurtarılan yaralı hayvanlar ilk olarak bölgede kurulan sahra çadırında tedaviye alındı. Burada 20 gün boyunca tedavileri yapılan boğa, kuzu, keçi ve eşek gibi vücutlarında 3'üncü derece yanık bulunan hayvanlar, özel donanımlı araçlar ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar bulunan ve ağır yaralanan 'Ahmet' isimli boğanın da çiftlikte tedavisine başlandı. HAYTAP'ın gönüllü veterinerleri, çiftlikte de yaralı hayvanları tedavi etmeye devam ediyor.
'YARALI HAYVANLARI ORMANLARDAN TOPLADIK'
Hayvanların nakil sürecini anlatan veteriner Utku Yılmaz, şunları söyledi:
"Bir kısmı yangın bölgesinde, bizzat saha çalışmalarımız esnasında bulduğumuz kaplumbağa, kedi, köpek gibi hayvanları ormandan topladık. Bir kısmı da köylü tarafından bize getirildi ve çadırda tedavi altına alındı. 20 gün kadar acil müdahalesini Manavgat'ta sahra çadırında yaptık. Orada 8 hekimdik. 100'e yakın gönüllümüz vardı. Hayati riski bitenlerin sevklerini buraya ambulansla yaptık."
'HAYVANLARIN TEDAVİLERİ GAYET İYİ GİDİYOR'
Veteriner Mahmut Emin de yaralı hayvanlara yapılan müdahaleleri şöyle anlattı:
"Vücudunda yanık olan hayvanlarımız var. Onların tedavilerini yapıyoruz. Serumlarını takıyoruz. Her hayvan, yanık derecesine göre tedavileri yapılıyor. Sahra hastanesindeki sistem burada da devam ediyor. 'Ahmet' ismini verdiğimiz boğanın ilk geldiğinde yarısından daha fazla yanığı vardı. Onun acil müdahalesi ve tedavileri yapıldı. Şimdi durumu gayet normal. Yarası da iyileşme seviyesine geldi. Diğer hayvanların da tedavileri gayet iyi gidiyor. Serumları ve antibiyotikleri veriliyor. Tüm cerrahi müdahaleleri yapılıyor. Ayakta olanlar var. Yeme ve içmeleri de çok daha iyi seviyede."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-08-26 10:54:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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