Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık

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Bursa'da Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü de hizmet verecek.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021YÖKDİL/2) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 29 Ağustos 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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