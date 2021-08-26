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Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı

İHA

Bursaspor-Eyüpspor maçının biletleri 48 saatte 2 bin adet satıldı

Bursaspor taraftarı, Eyüpspor maçı için satışa çıkan biletlere yine beklenen ilgiyi henüz göstermedi. Salı günü satışa çıkan biletlerin yaklaşık 2 bin adedi satın alındı.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında oynanacak ve Salı günü biletleri satışa çıkan BursasporEyüpspor maçına henüz büyük bir ilginin olmadığı öğrenildi. Pandemi sebebiyle sıkıntılı günler yaşayan futbol dünyasında tekrar taraftarın stadyumlara alınması yeşilbeyazlı camia tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak aşı raporu veya test mecburiyeti taraftarı yine stadyumlardan uzak tuttu. Nitekim BursasporEyüpspor maçı için satışa sunulan biletler, 48 saatte yaklaşık 2 bin adet satıldı. Bitci Timsah Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma cumartesi akşamı saat 21.45’te başlayacak. Maç saatine kadar bu rakamın artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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