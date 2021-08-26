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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’a modern aile sağlığı merkezi

İHA

Yıldırım’a modern aile sağlığı merkezi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yıldırım ilçesine inşa edeceği Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli törenle atıldı.
Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında da hız kesmiyor. Bu çalışmalar kapsamında Yıldırım Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan merkez, 480 metrekare taban alanı üzerine toplam 2 kat olarak Yıldırım Belediyesi tarafından projelendirildi. Aile Sağlığı Merkezinde 7 adet doktor muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 3 adet gebe izleme ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve çocuk izleme odası, eğitim ve toplantı salonu, laboratuvar ve mutfak, tıbbi atık, kazan dairesi gibi gerekli diğer tüm mekânları bulunacak. 3 milyon TL’ye mal olacak olan merkezin, 7 ay içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.
Karapınar Mahallesi’ndeki temel atma törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Başkanvekili Ahmet Yıldız, sağlıklı şehirlerin, sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizliklerin azaltıldığı yerler olduğunu söyledi. Kentte yaşayanların beslenme, su, barınak, iş, güvenliği gibi temel gereksinimlerin karşılandığı, herkese ulaşabilen, optimum düzeyde halk sağlığı ve sağlık bakımı ile herkese sağlık sunan yerlerin sağlıklı şehirler olabildiğini belirten Başkanvekili Yıldız, “Sağlık söz konusu olduğunda hepimizin aklına Kanuni Sultan Süleyman’ın meşhur dizeleri geliyor. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bursa’nın da sağlıklı şehir imajını güçlendirmek ve halkımızın içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kent sağlığı konusunda olduğu kadar hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi konusunda da çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda Karapınar Mahallesi’nde önemli bir eksikliği giderecek olan Aile Sağlığı Merkezi’nin temelini atıyoruz. Aile sağlığı merkezleri bireylerin sağlık sistemine ilk giriş kapısıdır. Merkezin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Karapınar Mahallesi’ne destek olan ve her türlü hizmetin gelmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti. Türkiye’nin sağlıkta bir başarı hikâyesi yazdığını dile getiren Kılıç, şehirlerin en ücra noktalarına kadar sağlıkta hizmet götürmeye devam edeceklerini anlattı.
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür ederken, bundan sonraki süreçte Karapınar Mahallesi başta olmak üzere tüm mahallelere gerekli hizmetlerin götürüleceğini ifade etti.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sadece binaları yenilemeyi değil, geleceğe güvenle bakan huzurlu bir nesil inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti. İnsanların günlük yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, “Karapınar Mahallesi’ne değer kazandırmaya devam ediyoruz. Kamu yatırımlarıyla ilçemizin, gelişen mahallelerimizin başında Karapınar geliyor. Mevcut aile sağlığı merkezi yetersizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın mahalle halkına verdiği söz üzerine bizler hızlıca projelendirme çalışmalarına başladık. Tüm kamu hizmetlerinin tek bir merkezde toplandığı bir kompleks haline getiriyoruz. Pazar alanı, muhtarlık, PTT şubesi, YILMEK kurslarına aile sağlığı merkezini ilave ediyoruz. Merkezin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Kaymakam Adem Yazıcı, sağlık olmadan hiçbir şeyin değeri olmadığını, yaşanan pandemiyle sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi. Bursa’nın sağlık anlamında ciddi altyapıya ve yatırımlara sahip olduğunu belirten Yazıcı, tesisin bölgeye hayırlı olmasını diledi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, eski olan binanın yenilerek vatandaşın hizmetine sunulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür etti. Sağlık tesislerinin öneminin son bir buçuk yılda daha iyi anlaşıldığını anlatan Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi’nin son dönemde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti.
Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır, mahallenin uzun senelerdir sıkıntısını çektiği bir hizmete kavuştuğunu belirterek vatandaşlar adına hizmeti geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından protokol tarafından Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı.
Bu arada törenin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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