Bursaspor-Eyüpspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak olan BursasporEyüpspor maçında hakem Emre Kargın düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bitci Timsah Stadyumu’nda cumartesi akşamı saat 21.45’te oynanacak olan BursasporEyüpspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın’ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu oldu. Emre Kargın yönetiminde sadece bir maça çıkan Bursaspor, o müsabakada geçen sezon Adanaspor’u 30 yenmeyi başarmıştı. Eyüpspor ise çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

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