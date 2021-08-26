Bursa’da okul servis fiyatlarına yüzde 14 zam En yakın mesafe 250, en uzak mesafe ise 435 lira olarak belirlendi

Bursa'da 20212022 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. En yakın hat 250 lira, en uzun hat ise 435 lira olarak açıklanırken, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca 106 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.

Bursa'da 20212022 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 14 aralığında zam yapıldı. Korona virüs sebebiyle 2 yıldır zor günler geçirdiklerini belirten Bursa Servis Aracı İşletmecileri ve Halk Otobüsçüleri Esnaf Oda Başkanı Sadi Aydın, ''Bizim kazancımızın yüzde 75'i öğrenci servis taşımacılığından sağlıyoruz. Dükkanları kapalı ama giderleri artarak devam eden bir meslek grubunun mensubuyuz. Bursa'da odaya bağlı 2 bin 750 üyemiz ve bunlara bağlı olan 3 bin 800 aracımızla gece gündüz hizmet vermeye çalışıyoruz. 16 Mart 2020 yılında faaliyetleri son bulan işimizi, heyecanla 6 Eylül'de kontak açacağımız günü bekliyoruz" dedi.

"En kısa mesafe 250 lira"

Korana virüs salgınına yönelik bütün servis şoförlerinin ve yetkililerini aşılandığını belirten Aydın, herkesin de aşı olmasını istediklerini söyledi. Aşı ve alınan tedbirlerle bu hastalığın üstesinden gelineceğini ifade eden Aydın, 20212022 fiyat güncellemesine de değindi. Aydın, "Daha önce 220 lira olan en yakın hattımızın yeni dönem fiyatı 250 lirayken, en uzun hattımız ise 435 lira olacaktır. Rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise her öğrenci başına ilave 106 lira rehber ücreti dahil edilecektir. Bu dönem servis ücretlerinde yüzde 14 aralığında bir artış oldu. Biz 2018 yılında 184 bin 530 liraya aldığımız servis aracını, bugün 450 bine alıyoruz. Aradaki makası mukayese edecek olursak, giderlerimizin yüzde 60 oranında artmasına rağmen servis ücretlerimiz velilerin bütçelerini de düşünerek bu şekilde ayarlandı" diye konuştu.

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