İznik yollarına makyaj

Bursa'nın İznik ilçesinde Karayollarının asfalt çalışmaları devam ediyor.

147. Karayolları Müdürlüğü tarafından yapılan yolun imâlatı sürüyor. İznik’ten başlayan sıcak asfalt çalışmasında Boyalıca Mahallesine kadar gelindi. İznikBoyalıca arasındaki 15 kilometrelik güzergâhta çalışmalar fasılasız devam ediyor. Çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Öte yandan yolun bazı yerlerde yüksek olması sebebiyle çiftçiler tarlalarına traktörleriyle girmekte zorlanıyor. Çiftçiler bu duruma bir çare bulunmasını istiyor.

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