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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem kırsala yönelik projeleri paylaştı

İHA

Başkan Erdem kırsala yönelik projeleri paylaştı

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bir üniversitenin düzenlediği ‘Yerel ve Kırsal Kalkınma Sertifika Programı’nda Nilüfer Belediyesi’nin tarım ve kırsalın kalkınmasına yönelik hayata geçirdiği projeleri paylaştı.
Paneller, söyleşiler ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği programın, “Yerel Yönetimler ve Kırsal Kalkınma Yaklaşımları” oturumunda Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Bülent Gülçubuk’un yönettiği gerçekleşen panelde Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’nin sürdürülebilir tarımsal üretimin gelişmesi, üreticinin ve kırsalın kalkınmasına yönelik hayata geçirdiği projeleri paylaştı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yanlış tarım politikaları sonucu toprağa küsen çiftçiyi yeniden üretime teşvik etmek için 2020 yılını “Tarım Yılı”, 2021 yılını da “Gıda Yılı” ilân ettiklerini ve çalışmaları da bu yönde yaptıklarına dikkat çekti. S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni (NİLKOOP) daha faal hâle getirdiklerini söyleyen Başkan Erdem, “Kırsalda bulunan alanlarımızda ekim, dikim ve hasat işlemleri yapıyoruz. İlaçsız tarım yapmanın özelliklerini, çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Akçalar Mahallesi’nde yer alan Çiftçi Evi’nde, çiftçilerimize sağlıklı ürün yetiştirebilmesi için eğitimler veriyoruz. Nilüfer Kent Bostanları’nda çiftçilere alternatif ürün çeşidi sunmak adına, ürün çeşit denemeleri yaparken, Tohum Kütüphanemiz’deki 500’ün üzerinde ata tohumunun sayısını artıracak çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında 100 dönümlük bir arazide Ekoçiftlik projesi üzerindeki çalışmalarımız da sürüyor. Burada ilaçsız tarımla üretim yaparken, diğer bir yandan da tıbbî aromatik bitkiler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle ziraî alanlarda toprak analizleri yaparak, hangi ürünlerin hangi bölgelerde daha kaliteli ve verimli yetiştirilebileceğini tespit edeceklerini belirten Başkan Turgay Erdem, çiftçilere sebze ve meyve fidesi ile fidanları ücretsiz dağıttıklarını da sözlerine ekledi. NİLKOOP aracılığıyla üreticilere pazarlama konusunda da büyük katkı sunduklarını ifade eden Başkan Erdem, “Nilüfer Bostan adını verdiğimiz satış ünitemizde çiftçimize pazarlama konusunda destek olurken, tüketiciyle de sağlıklı gıdaları buluşturmuş oluyoruz. Bunun yanında üreticinin ürünlerini kentliyle buluşturması için pazar alanlarımızı, çiftçimizin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.
Şehir halkını balkon tarımına teşvik etmek, ata tohumunu gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla vatandaşlara ücretsiz yüz binlerce fide dağıttıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kent merkezinde oluşturulan Mini Bostan ile de çocukların, tarımla iç içe olmalarına olanak sağladıklarını vurguladı.

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