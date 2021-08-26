Gürültü cinayetinde sanık koronavirüse yakalanınca duruşmaya katılamadı



Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da Kenan Ateş'i (48), sokakta gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçaklayarak ölürmekten tutuklanan ve müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Canan Kırmızı (48), koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle, bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya katılamadı.

Olay, 29 Haziran´da merkez Osmangazi ilçesi, Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan Kırmızı, karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı. Bunun üzerine Ateş ile Canan Kırmızı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa çıkan Canan Kırmızı, komşusu Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra evine sığındı. Aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığılan Ateş, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ateş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Canan Kırmızı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POZİTİF OLDUĞU İÇİN İLK DURUŞMAYA KATILAMADI

Hakkında `Kasten adam öldürmek´ suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanan Canan Kırmızı´nın yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi´nde başlandı. Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantina koğuşunda tutulan sanık Canan Kırmızı duruşmaya katılmadı. Olayda yaşamını yitiren Kenan Ateş'in oğulları Emre ve Kerim, eşi Fatma Ateş ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

'BIÇAKLA AŞAĞIYA İNİP KAPIMIZI TEKMELEDİ'

Duruşmada Emre Ateş görgü tanığı olarak yaşananları anlattı. Ateş, "Babam neden böyle yaptığını sorunca, 'Oturmasın burada kimse' dedi. Babam diğer komşulara evlerine gitmelerini söyledi. Sanık aşağı inip kapımızı tekmeledi, babam da dışarı çıktı. Elinde bıçak vardı sanığın. Babamı içeri aldık, ben konuşuyordum sanıkla. Babam benim dışarıda olduğumu duyunca 'Bir şey mi oldu?' diye tekrar dışarı koştu. Gelirken eline bir sopa aldı, onunla sanığın bıçak olan eline vurmaya çalıştı. Arbede yaşandı ve üçümüz düştük. Sanık babamı bıçaklamış. Babam kalkınca bıçaklandığını söyledi, baktığımda karnında üç bıçak yarası vardı. Sanık da o sırada hala çevredekilere bağırıyordu. Babam hastaneye kaldırılırken vefat etti. Aralarında önceden bir husumet yoktu, şikayetçiyim" dedi.

'CANAN, KENAN ABİYE DOĞRU 4-5 KEZ BIÇAK SALLADI'

Tanık olarak dinlenilen Nevin S. de olay öncesi yanındaki kişilerle sokakta oturduklarını anlattı. Canan Kırmızı´nın, elindeki hortumla kendilerine yukarıdan su sıktığını öne süren Nevin S, "Oradakilerden biri sinirlenip cam şişeyi yere vurarak kırdı. Sanığa neden su sıktığını sorduk, 'Sıkarım, siz karışamazsınız' dedi. Evlerimize girerken Kenan abi pencereden, sanığa neden insanlara su sıktığını sordu. Canan Kırmızı, Kenan abiye sinirlenip 'Erkeksen in aşağı' dedi. Canan aşağı indi, Kenan abi de indi. Kavga sırasında Canan'ın, Kenan abiye doğru 4-5 kez bıçak salladığını gördüm" diye konuştu.

Duruşma, sanık Kırmızı´nın savunma yapması ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-08-26 18:44:58



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