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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı

DHA

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde Bedirhan S. (12), dedesinin kullandığı traktörden düştü. Üzerinden traktör geçen Bedirhan S., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Karakadı mahallesinde bulunan şeftali bahçesinde meydana geldi. İlyas S. (61), yönetimindeki 03 DK 423 plakalı traktörüyle bahçe içerisinde ilerlediği sırada yanında oturan torunu Bedirhan S.(12), yere düştü. Dede, düştüğünü fark etmediği torununun üzerinden traktörle geçti. Tekerleğin üzerinden geçmesiyle çığlık atan çocuğu duyan dede İlyas S., ani fren yaparak durdu. Yaralanan Bedirhan S., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Bedirhan S., yapılan müdahalelerin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
2021-08-26 20:02:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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