Yenişehir’de tarihî imza

Kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, Yenişehir Belediyesi ve tarımsal kalkınma kooperatifleri işbirliğiyle hazırlanan, çiftçinin ürününü tarladan pazara sunmayı hedefleyen projenin malî destek protokolü törenle imzalandı.

Yenişehir Sinanpaşa Külliyesi Yeni Nesil Girişimcilik Merkezi’nde düzenlenen protokol imza törenine Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, BEBKA Genel Sekreter Vekili Gürler Sunel, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Arslaner, TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, kooperatif başkanları ile projeye destek veren market zincirlerinden MİGROS Bölge Koordinatörü Yener Arslan ve ihracatçı firma temsilcileri katıldı.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rıdvan Sağlık’ın 472 bin TL’lik projenin içeriğiyle ilgili sunumunun ardından bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Büyük Taarruz’un yıl dönümünde tarihî bir anlaşmaya imza attıklarını söyledi. Davut Aydın, ”Çiftçimizin yüzünü güldürecek, alın terinin karşılığını alacağı ve aynı zamanda aracı firmaların da disipline olacağı bir projenin resmen startını vermiş oluyoruz. BEBKA çatısı altında projeye sağladıkları desteklerden ötürü Bursa, Bilecik ve Eskişehir Valilerimiz ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik’in HAGEL ve TARIM AŞ’yle birlikte çiftçiye Bursa genelinde desteğin süreceğine vurgu yaptığı konuşmasının ardından sonra söz alan BEBKA Genel Sekreter Vekili Gürler Sunel de, Yenişehir çiftçisine toplam 1.3 milyon TL’lik hibe desteği verdiklerini belirterek, örnek çalışmalara imza atan Yenişehir Belediyesi’nden yeni projeler beklediklerini söyledi. Konuşmaların ardından imza törenine geçildi ve daha sonra Yenişehir Biber Pazarı’nda proje kapsamında inşa edilen depoların açılışı yapıldı. Burada doğrudan üreticiden mahsul alan market zincirlerinin yöneticileriyle, Bursa Tarım A.Ş. ve ihracatçı firma temsilcilerine teşekkür edildi.

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