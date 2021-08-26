Ehliyetsiz sürücü polise yalvardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan aracın ehliyetsiz sürücüsü, polise yalvardı. O anlar kameraya yansıdı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde şüphelendikleri 16 PS 680 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyeti ile aracın muayenesi olmadığı ve farlarının yanmadığı tespit edildi. Muayenesi olmayan sürücüye 652 TL, araç farlarının yanmamasından 144 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi. Cezai işlem uygulanan sürücü Doğuş E. (28), polis ekiplerine "Kurban olayım yapma, ayağını öpeyim. Ara sokakta park edip gideceğim. 1 ay önce de kaza yaptım abi. Yapma abi" diyerek yalvardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.