İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Meteoroloji'den bir flaş uyarı daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza BursaAnkara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Mücahid Yıldırım (23) yönetimindeki 16 ZL 524 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan sürücü Mehtap Kara (26) yönetimindeki 11 AAN 458 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu 16 ZL 524 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki yolcu Ergin Tosun (22) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.