Kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobile çarptı: 1'i ağır 2 yaralı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil aynı istikametteki başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine giden sürücü Mücahid Yıldırım (23) yönetimindeki 16 ZL 524 plakalı otomobil kontrolden çıkarak aynı istikamete ilerleyen sürücü Mehtap Kara'nın (26) kullandığı 11 AAN 458 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 2 araç, yol kenarında bulunan toprak alana düşerek durabildi. Kazada sürücü Mücahid Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan arkadaşı Ergin Tosun (22) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler bir yandan yaralıların yardımına koşarken diğer yandan durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ergin Tosun'un hayati tehlikesi sürerken Mücahit Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-27 06:33:36



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