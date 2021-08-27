Polisten kaçtı, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp kaçtı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın sürücüsü, çıkmaz sokağa girince aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Sinanbey mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Cadde üzerinde uygulamayı fark eden 34 BMD 016 plakalı otomobil sürücüsü polisin dur ihtiharına uymayarak ara sokağa girerek kaçmak istedi. Çıkmaz sokağa giren sürücü, çıkmayınca aracı bırakarak kaçarak uzaklaştı. Otomobili bıraktığı yere gelen ekipler sürücüyü bulamadı. Otomobili kontrol eden polis ekipleri sürücü koltuğunun yanında alkol şişelerinin olduğunu fark etti.

Araç çekici ile otoparka çekilirken sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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