(Özel) Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı Bursa'da pazar torbasıyla gelin almaya gelen yaşlı kadın renkli görüntüler oluşturdu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Bursa'da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde gerçekleşen gelin alma merasimine pazardan aldığı malzemelerle katılan yaşlı kadın renkli görüntüler ortaya çıkmasına vesile oldu. Oynayanların arasına giren kadın, kalabalıkla birlikte eğlendi. O ânlar ise kameralara yansıdı.

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