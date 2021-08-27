Bursaspor sahasında Eyüpspor’u konuk ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 3. haftasında taraftarı önünde Eyüpspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 21.45. İki maçta bir puan alan Yeşilbeyazlı takımda tek parola; kazanmak.

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Bursaspor sahasında Eyüpspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın’ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu olacak.

İlk kez karşı karşıya gelecekler

Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan Bursaspor ile Eyüpspor, galibiyet için sahada olacak. Yeşilbeyazlı takım sezonun ilk iki maçında Adanaspor’la berabere kalırken, deplasmanda Erzurumspor’a mağlup oldu. Konuk ekip ise ilk hafta maçında Gençlerbirliği’ni deplasmanda yenerken, sahasında da Keçiörengücü karşısında galip gelerek 2’de 2 yaptı.

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