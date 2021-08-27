Söğütpınar Tiyatro Kampı başlıyor

Mudanya, Bursa’nın ilk tiyatro kampına ev sahipliği yapıyor.

Mudanya Belediyesi ve ÇEK SANAT Tiyatro işbirliğiyle gerçekleşecek olan 1.Söğütpınar Tiyatro Kampı 35 Eylülde Bursa’yı tiyatroyla buluşturacak. İzzet Boğa’nın koordinatörlüğünde hazırlanan kamp programında çocuklar için masal, dans, kukla yapımı, Karagöz, gölge oyunu, yüz boyama ve ritm atölyeleri; yetişkinler için ise temel oyunculuk, commedia dell'arte, köy seyirlik oyunları atölyeleri ile söyleşi ve gösteriler yer alacak. Organizasyona Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanlığı ile Bursa’nın özel tiyatroları Pupa Sanat, Kafa Sahne, Tiyatro M.O.T., Dank Labaratuvar Tiyatrosu, Nükte Tiyatro ve Bursa Baro Tiyatrosu destek veriyor. Atölye ve faaliyetlerin ücretsiz olduğu kamp alanında konaklama için çadır ve karavanlara yer ayrılırken, önceden kayıt yaptırmak kaydı ile günübirlik katılımcı da kabul edilecek. Alanda elektrik, su, tuvalet ve duş hizmeti verilecek.

Ayrıntılı bilgiye www.ceksanat.com adresi ile @sogutpinartiyatrokampi İnstagram hesaplarından ulaşılabilir.

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